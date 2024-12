Guardiola: “Calendario insostenibile, senza tutti questi impegni non avremmo problemi”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport UK, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, si è soffermato a lungo sul calendario troppo fitto che ha portato a vivere una stagione decisamente complicata ai Citizens: “A Torino nella sconfitta contro la Juventus avevamo quattro giocatori del settore giovanile, quindi possiamo vedere la realtà. Nella prossima partita sarà lo stesso e nell’ultimo mese è stato così. Puoi sopravvivere per qualche partita ma noi lo facciamo da più di un mese con giocatori con tanti minuti nelle gambe. Non è perché non lo vogliono, è a causa del calendario, del programma. Andremo a giocare la Coppa del Mondo per club a Orlando la prossima estate e poi dovremo iniziare la Premier League tre settimane dopo. È impossibile”.



Poi ha proseguito parlando dei tanti impegni: “Lo spettacolo deve continuare e continuerà. Quando Rodri non gioca, entra un altro giocatore. La Premier League difende i suoi affari, io difendo i miei. Il mio business sono i miei giocatori. Il mio successo sono i miei giocatori e voglio proteggerli. Questi giocatori hanno fatto qualcosa che nessun’altra squadra in questo paese ha fatto e lo avrebbero fatto di nuovo se non fosse stato per il calendario”.

Foto: guardiola twitter