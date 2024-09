Guardiola: “Calafiori ha fatto un gol strepitoso. Gran bel giocatore”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai canali ufficiali del club ha commentato il 2-2 contro l’Arsenal facendo i complimenti a Calafiori per la rete del momentaneo 2-1 dei Gunners, un gol strepitoso da fuori area.

Queste le parole del catalano: “Sono successe tante, tante cose, che hanno ritardato la partita, ci siamo comportati molto bene e abbiamo ancora questa passione dentro per combattere la squadra che vuole rubarci la premier League. Abbiamo iniziato bene, segnato un gol fantastico e poi ne abbiamo subito uno. Sappiamo che l’Arsenal è molto veloce con Martinelli e Saka. Calafiori ha fatto un gol eccezionale e noi non abbiamo difeso bene. Dopo, in 10 contro 11 è stata partita diversa. Hanno difeso così in profondità e non è stato facile. Ma dobbiamo fare i complimenti all’Arsenal perché non era facile”.

Foto: twitter City