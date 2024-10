Guardiola: “Baggio? Aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice, ma era il più forte”

Intervenuto a Che Tempo Che Fa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato di Roberto Baggio: “Spero di non emozionarmi. L’ho conosciuto a fine carriera, aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice. Poverino, non si poteva muovere ed era il più forte. Posso solo immaginare nel suo prime… Poi è una persona solare. Roby ha conquistato l’ammirazione, non è soltanto il giocatore, è oltre… Non penso che in Italia ci sia un posto dove non lo si ama. Il cane agli allenamenti? Noi lo accettavamo”.

Foto: Twitter City