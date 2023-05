Guardiola: “Avremmo preferito giocare sabato, abbiamo un giorno in meno per il Real. Ma ci adattiamo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato degli impegni ravvicinati dei Citizensi: “Sono abbastanza sicuro che la Premier League voglia aiutare le squadre. Non metterle a disagio. E’ il programma. Devi adattarti, quindi cosa posso fare? Avremmo preferito giocare sabato. Abbiamo un giorno in più per recuperare per l’Everton, avremo un giorno in meno per il Real Madrid ma abbiamo più giorni per recuperare per la Premier League. Quanto è stata impegnativa la partita di Champions League di martedì? Quando vinci la partita precedente, ti senti meglio”.

Foto: Twitter Manchester City