Guardiola asfalta il Real (4-0, doppio Bernardo Silva) e sfiderà l’Inter in finale di Champions

E’ il Manchester City la seconda finalista della Champions, che sfiderà l’Inter a Istanbul il prossimo 10 giugno. Nel ritorno della semifinale con il Real Madrid, prestazione mostruosa degli uomini di Guardiola, che hanno surclassato il Real Madrid, in particolare nel primo tempo.

Pria mezz’ora devastante degli uomini di Guardiola, pressing alto, verticalizzazioni, e se non era per Courtois, il Real Madrid sarebbe capitolato ulteriormente. Parata strpitosa su Haaland dopo 18 minuti. Courtois che si ripete ancora sul norvegese, stessa azione, ancora un colpo di testa e ancora un miracolo per il portiere belga. Prima del vantaggio, brivido per il City con una traversa di Kroos. Courtois deve capitolare poi al 23′, grande azione del City, palla per Bernardo Silva che insacca l’1-0.

Real stordito, City che insiste, e al 37′, il portoghese trova il 2-0. Azione sulla sinistra, palla in mezzo, ancora Bernardo Silva di testa insacca il 2-0.

Nella ripresa, il Real ci prova, il City gestisce e quando riparte può far male. Courtois vince ancora il suo duello con Haaland, deviandogli unj tiro sulla traversa. Pericoloso anche il Real con Alaba, bravo Ederson. Ma il City è superiore e chiude i conti al 76′ con un autogol di Militao. Girandola di cambi, all’88’ entra anche Julian Alvarez, che sostituisce Haaland. Al primo pallone toccato, l’argentino segna il 4-0.

Lezione di Guardiola ad Ancelotti. Sarà il Manchester City a sfidare l’Inter in finale e questo Manchester visto stasera, fa davvero paura.

Foto: twitter personale