Guardiola: “Arteta mi ha reso un allenatore migliore. So che lui è andato nella squadra per cui fa il tifo”

Manchester City e Arsenal si affronteranno domani in FA Cup: Guardiola contro Arteta, scontro tra vecchi amici e collaboratori. In palio l’accesso agli ottavi di finale della coppa nazionale. In conferenza stampa il tecnico dei Cityzens ha parlato del rapporto con il collega alla guida dei Gunners: “Arteta? Eravamo in contatto fin da prima che io arrivassi al City. Abbiamo avuto delle conversazioni e abbiamo deciso di lavorare insieme. Dopo mezz’ora di conversazione mi sono convinto che fosse la persona giusta. La sua influenza su di me è stata molto importante e mi ha reso un allenatore migliore. Tutti hanno un sogno e so che lui è andato nella squadra per cui fa il tifo. Quando segnavamo un gol, saltava sempre in piedi e festeggiava, tranne contro una squadra. Contro di loro. Ho saltato, mi sono voltato e lui era seduto. È successo contro l’Arsenal”.

In Premier League i due si contendono il titolo, l’Arsenal è primo in classifica con cinque punti di vantaggio sul Manchester City secondo. Le altre compagini a distanza, più staccate e mai in corsa.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City