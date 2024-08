Guardiola: “Alvarez? Conto su di lui. Ora deve riposare e io devo pensare a milioni di cose”

Nella notte italiana il suo Manchester City ha travolto il Chelsea di Enzo Maresca per 4-2 in amichevole. Dopo il match, il tecnico Pep Guardiola è tornato a parlare del futuro di Julian Alvarez: “Julian è assolutamente un nostro giocatore” – le sue parole riportate dalla BBC – “non c’è nessuna novità. Non ho niente da dire. Tornerà, conto su di lui, ma ha detto alla televisioni che le decisioni saranno prese tutti insieme. Ora deve riposare e quando si sentirà pronto a tornare, lo farà. Sono sicuro che quando tornerà lo abbraccerò e gli farò i complimenti per la Coppa America, per le Olimpiadi e inizieremo a lavorare insieme. Questa è la realtà. Nel frattempo, ho milioni di cose a cui pensare, per quanto riguarda la squadra”.

Foto: Twitter City