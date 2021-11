Guardiola: “Altri tre punti in cascina. La palla andava dove volevamo noi”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha così commentato la vittoria esterna dei suoi sui cugini dello United a Sky Sports UK:

Sulla partita:

“E’ stata una ottima gara, con una prestazione solida. Una vittoria meritata, altri tre punti in cascina col possesso che abbiamo congelato, facendo un sacco di passaggi. La palla andava dove volevamo noi, conosco i nostri standard ma sono davvero soddisfatto”.

Sugli avversari:

“Quando attacchi velocemente lo United, non concretizzando l’azione, loro sono in grado di ribaltare il fronte altrettanto velocemente. Per questo abbiamo fatto così tanto controllo, poiché ciò ci ha permesso di non farli correre”.