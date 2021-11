Guardiola alla vigilia del derby di Manchester: “CR7? Sono sicuro che è felice allo United”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, domani sbarca a Old Trafford per sfidare lo United di Solskjaer e Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

L’atmosfera del derby:

“Non sento molto l’atmosfera perché mi alzo la mattina e vado al centro sportivo. Passo qui 10, 12 o 14 ore e poi torno a casa. Non vado nei bar o nei ristoranti per sentire com’è l’atmosfera. Immagino che la gente la viva in modo speciale, ma il mio compito è preparare al meglio la partita per vincere”.

Le sfide contro lo United:

“Hanno vinto diverse partite contro di noi e faccio loro i complimenti. È lo United, cos’altro posso dire? Sono forti, con CR7 di più”.

Affrontare Cristiano Ronaldo:

“Normalmente non parlo di giocatori di altri club, ma sono sicuro che Cristiano Ronaldo è felice al Manchester United, e lo United è felice con lui”.

Sull’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona:

“Non ho parlato con Xavi in ​​questi giorni. Vorrei aspettare l’ufficialità; quando l’affare si chiuderà definitivamente, gli farò i miei migliori auguri. Sono sicuro che farà un ottimo lavoro”.