Guardiola: “Alla fine è una partita di calcio. Se perderemo saremo i secondi in Europa, non è male”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato alla vigilia della finale di Champions League contro l’Inter: “Non mi hanno chiesto tanto per questa partita. Mi sono arrivate le solite domande, nulla di particolare. Ovviamente sento un po’ di tensione, e sarà sempre peggio avvicinandoci. Ma alla fine è una partita di calcio, importantissima, perchè si arriva poche volte, ma è sempre una partita di calcio. Dobbiamo fare il massimo per vincere domani”.

Poi ha proseguito parlando della vittoria della Premier e della FA Cup: “Gli ho dato tanti giorni liberi. Poi abbiamo studiato bene l’Inter, le loro caratteristiche. Ora è una questione di gambe, siamo tutti stanchi. Oggi ceneremo insieme e poi dovremo parlare poco e dare tutto domani“. E sulla finale di domani: “Ho sempre pensato che in questo tipo di partita non conta niente quello che hai fatto prima, conta solo quello che fai nei 95 minuti di domani. Dobbiamo conoscere l’Inter il meglio possibile, ho dovuto guardare tantissime partite negli ultimi giorni. Fanno tante cose interessanti, dobbiamo pensare a come metterli in difficoltà. Penso solo a questo: poi se vinceremo saremo la squadra migliore d’Europa, altrimenti saremo la seconda migliore d’Europa, che non è male. Ho detto ai ragazzi di stare attenti alla mentalità: loro sono forti in questo tipo di situazioni. Se siamo 0-0 per noi è come star perdendo, per loro è come essere in vantaggio“.

Infine su Haaland: “Avrà tantissime opportunità di giocare altre finali, mi auguro sia così per lui. Gli ho detto che affronterà 3 difensori centrali, avrà pochissimo spazio. Ma in tante in Inghiltera giocano a 3, lui lo sa che non sarà facile“.

Foto: Twitter Manchester city