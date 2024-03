Guardiola: “Ai quarti da sette anni di fila. Prima del mio arrivo non credevamo di potercela fare”

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 sul Copenhagen: “Siamo in competizione con Real Madrid e Bayern Monaco. Non sappiamo chi affronteremo, è una questione di aspettare e vedere. L’importante è che arriviamo ai quarti di finale da sette anni di fila”.

Poi ha proseguito: “Siamo molto rispettati. Prima del mio arrivo non credevamo di potercela fare. È una questione di tempo, un processo. Loro mi hanno dato tempo, ci hanno dato tempo. Siamo una squadra che crede di potercela fare”.

Foto: Twitter City