Guardiola: “Aguero domani gioca. Kane? E’ del Tottenham, non sta a me parlarne”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato nella conferenza finale della Premier. Il tecnico ha parlato anche di Aguero e Kane.

Queste le sue parole: “Aguero domani gioca, è giusto che saluti come meriti dopo tanti anni con noi e tanti successi ottenuti. Kane? È un giocatore del Tottenham, non è corretto parlarne. Siamo qui per parlare della partita contro l’Everton, che lotta per qualificarsi per una competizione europea. E poi ci sarà un’importante partita in Champions League”.

Foto: Twitter Manchester City