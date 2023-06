Guardiola: “Adesso possiamo iniziare a parlare di Triplete”

Dopo la Premier League, il Manchester City ha vinto anche la FA Cup imponendosi per 2-1 sui rivali di sempre del Manchester United. Intervenuto ai microfoni della BBC dopo la vittoria della coppa, il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha così parlato in vista della finale di Champions contro l’Inter: “Adesso possiamo parlare di Triplete anche se ovviamente dobbiamo ancora vincere la Champions League. Abbiamo dato una grande gioia alla nostra città e ai nostri tifosi. Ho dato due giorni liberi alla squadra, poi avremo 3-4 sessioni per preparare la sfida contro l’Inter. Partiremo giovedì mattina dopo l’allenamento. Oggi però era molto importante per noi, la FA Cup è una coppa importante”.

Foto: Twitter City.