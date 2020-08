Guardiola: “Abbiamo battuto due volte il Real. Siamo qui per vincere la Champions”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni BT Sport: “Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo segnato su due errori della loro difesa. Abbiamo cercato di sfruttare il contropiede, ma non è facile farlo contro una squadra simile. Il pressing? In alcune situazioni non siamo riusciti a farlo, ma complessivamente abbiamo fatto un buon lavoro. Nel primo tempo abbiamo giocato con gli esterni più accentrati, ma è stato un mio errore. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio con i due attaccanti che si sono allargati di più”.

Il tecnico dei citizens ha parlato anche dell’imminente sfida con il Lione e dell’obiettivo della società: “Abbiamo battuto due volte il Real Madrid e Zidane non era mai stato eliminato. Siamo qui per cercare di vincere la Champions League. Se vuoi vincere devi battere i grandi club. Dobbiamo fare attenzione al Lione, ora possiamo prepararci al meglio”.

foto: twitter City