Guardiola: “A Madrid per segnare dei gol. Giocare il ritorno in casa può essere un vantaggio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League: “Ci concentriamo su ciò che dobbiamo fare, scopriamo i punti di forza del nostro rivale e ci proviamo. Siamo concentrati sulla partita di domani”.

Poi ha proseguito: “La scorsa stagione siamo passati noi, in quella prima siamo andati fuori per un soffio. I tecnici sono gli stessi, invece ci sono nuovi giocatori. Vedremo, comunque piò essere un vantaggio giocare il ritorno in casa. Però prima ci saranno questi 90 minuti a Madrid, in cui loro saranno molto pericolosi. Ma noi abbiamo un livello emozionale immenso, sappiamo che significa giocare in questo stadio”.

Infine: “Non siamo venuti qui per controllare la partita ma per cercare di punirli e segnare dei gol. Il Real Madrid sa come controllare gli ‘asset’ della partita, sta a noi trovare le contromisure”.

Foto: Twitter Manchester City