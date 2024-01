Guardiola a Inzaghi: “Soltanto io so quanto è stato faticoso giocare contro te e la tua Inter”

A Londra si sta svolgendo la cerimonia del FIFA The Best 2023, in cui verrà premiato il miglior giocatore dell’ultima stagione e non solo. In totale verranno assegnati ben undici premi. Il miglior allenatore dell’anno è Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City ha battuto in finale Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Lo spagnolo si è complimentato in italiano con i colleghi di Napoli e Italia: “Condivido questo premio con Spalletti e Inzaghi. Simone, soltanto io so quanto è stato faticoso giocare contro te e la tua squadra”

Foto: Twitter City