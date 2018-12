Guardiola fa 400 vittorie in panchina: “Sono contento, ringrazio i ragazzi. Su Sterling e Delph…”

Il Manchester City vincere per 3-1 contro il Bournemouth il tecnico Pep Guardiola festeggia le 400 vittorie in panchina: “Questa la mia 400esima vittoria come allenatore? Non lo sapevo! Sono molto contento di aver vinto in questo modo. Ringrazio i ragazzi e la squadra. Abbiamo avuto una mancanza di ritmo nel primo tempo, il Bournemouth è così veloce in attacco e così difficile da affrontare: mettono tante palle in area, è molto pericoloso. Nel secondo tempo Raheem Sterling ha cambiato il match così come Fabian Delph. Una bella vittoria, dopo la Champions League è sempre dura, la gente pensa che sia facile per noi, ma non è la verità, quindi mi piace vincere in questo modo”.

Foto: Twitter Manchester City