Guarascio spegne la fake news su Tutino. Un grande sforzo del Cosenza

Stamattina il Cosenza ha spento le illazioni sul riscatto di Tutino, il presidente Guarascio ha annunciato l’operazione completata con il Parma. E rispedendo al mittente la fake news di pochi minuti prima quando era stata messa in circuito la decisione di non riscattare l’attaccante grande protagonista nell’ultimo torneo di Serie B. Salvo poi far sparire quel tweet con un’operazione degna di abracadabra, complimenti… Il Cosenza ha fatto un investimento di 2,5 milioni, pur sapendo che Tutino potrebbe avere mercato in Serie A (per esempio l’Empoli). Sarà importante resistere, ma intanto Guarascio ha definito l’operazione più attesa dalla gente rossoblù.

Foto: Instagram Tutino