Guarascio (pres. Cosenza): “Abbiamo riscattato Tutino dal Parma”

Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, con una nota ufficiale, annuncia che il club ha riscattato Gennaro Tutino dal Parma.

Queste le sue parole: “Oggi è un giorno particolare, sentitoci con tutti i componenti della società, devo dare una bella notizia. Abbiamo riscattato Gennaro Tutino. Questo è un investimento importante che avevamo fatto l’anno scorso e che vogliamo mantenere. In un club le componenti sono due: una è la società con l’area tecnica, l’altra è la tifoseria. Questi due elementi sono imprescindibili e hanno spinto talmente tanto il nostro Tutino che ha fatto una stagione straordinaria. Prima di lasciare la parola ai nuovi protagonisti, voglio pubblicamente ringraziare il direttore Gemmi per i due anni trascorsi insieme”.

Ecco quindi la nota sui due nuovi dirigenti: “Nella stagione appena conclusa, in maniera positiva, c’è stata qualche criticità. E come nostra abitudine, come avvenuto in passato, abbiamo avviato percorsi nuovi. Questo percorso nuovo che stiamo per avviare ci dovrebbe portare a situazioni diverse. Siamo in presenza del direttore Ursino, con il quale c’è un innamoramento da circa tre anni. Quest’anno si è deciso e per il Cosenza è importantissimo. Ovviamente facciamo lo stesso ragionamento per il direttore sportivo Delvecchio, un giovane ma che ha voglia e un’esperienza importante a partire dal settore giovanile e infine con il Verona. Mi piace parlare al plurale, io sono un elemento della società, ritengo che la presenza di Ursino e Delvecchio può rappresentare un miglioramento del percorso”.

Foto: sito Cosenza