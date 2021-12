Guangzhou, il dopo Cannavaro è Zheng Zhi: sarà sia allenatore che giocatore

Dopo l’addio di Cannavaro, il Guangzhou ha annunciato Zheng Zhi come nuovo allenatore. L’attuale centrocampista della squadra cinese continuerà a giocare e quindi svolgerà un doppio ruolo. Ecco la nota ufficiale del club: “Ci auguriamo che tutti gli allenatori, i giocatori e lo staff del club facciano appello al loro grande senso dell’onore, alla loro responsabilità e al loro spirito di squadra per superare tutte le nostre difficoltà e adempiere ai nostri obblighi sportivi in questa stagione“.

