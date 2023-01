Gualtieri sullo stadio della Roma: “Prosegue l’iter per la realizzazione di un’opera importante”

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è intervenuto con un tweet sul progetto del nuovo stadio del club giallorosso: “Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione del nuovo stadio della Roma . Con assenso tecnico prosegue iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata“.

Foto: Twitter Gualtieri