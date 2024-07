Gualtieri dopo l’incontro con la Roma: “Sarà uno stadio da top. Avrà la più grande curva esistente”

Nella giornata di oggi, in Campidoglio, la dirigenza della Roma ha incontrato il sindaco Roberto Gualtieri per presentare il progetto del nuovo stadio a Pietralata: “Ho avuto un incontro con la Roma alla presenza anche di Ryan Friedkin. Ci è stato presentato il progetto dello stadio e siamo molto felici, è bellissimo. C’è stata una scelta di lavorare su un livello di qualità più alto, si propone di essere uno stadio di qualità top nel mondo. Ci sono alcune caratteristiche che colpiranno, come la Curva Sud che avrà un’inclinazione a catino, ci ha colpito molto, abbiamo apprezzato che il progetto sia unico e non uguale agli altri, è pensato per quelle che sono le caratteristiche di Roma, della sua storia”, ha spiegato Gualtieri.

