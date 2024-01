Guaio in casa Cassano: arrestato il fratellastro, faceva parte di una banda svaligia appartamenti

La notizia, che viene riportata da La7, vede al centro della vicenda Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex attaccante Antonio, il quale è tenuto in stato di fermo dalle Forze dell’Ordine di Bari insieme ad altre sette persone: l’accusa è quella di fare parte di una banda specializzata nei furti dentro agli appartamenti. Secondo la ricostruzione di La7, i malintenzionati utilizzavano chiavi sottratte alle vittime oppure riprodotte grazie alla complicità di un negozio di ferramenta, a cui venivano fornite le foto delle chiavi da duplicare, per entrare nelle abitazioni e svaligiarle. Lo stesso Cassano era già noto alle Forze dell’Ordine, dopo che questi ultimi gli hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro, frutto di attività illecite come ricettazione, rapine o furti, e per avere ricorso anche all’utilizzo di armi da fuoco.

Foto: Instagram Cassano