Guai per Vidal: il centrocampista è sotto inchiesta per stupro in Cile

Ancora guai con la giustizia per Arturo Vidal. L’ex centrocampista di Juve e Inter, ora al Colo Colo, tra le tante altre, è sotto indagine per un presunto stupro avvenuto a Santiago del Cile. Come riferisce Teletrece, a mergine di una festa a Santiago, per il compleanno di un calciatore del Colo Colo, erano state invitate anche diverse ragazze e modelle ed era presente anche Vidal. Durante il party, una delle ragazze sarebbe stata abusata sessualmente e drogata. Il giocatore è stato anche stato arrestato dopo aver tentato di fuggire insieme ad alcuni compagni a un posto di blocco. In evidente stato di ebbrezza, sono stati portati alla stazione di polizia, dove sono stati trattenuti brevemente prima di essere rilasciati. Secondo Radio ADN, la Procura avrebbe poi aperto un’inchiesta per violenza sessuale nei confronti dell’ex Inter e Juventus, anche se non è escluso che siano coinvolti altri calciatori.

Foto: Instagram Vidal