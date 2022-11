Guai per Toney. L’attaccante del Brentford ha violato il protocollo FA contro il calcioscommesse

Ivan Toney , attaccante del Brentford, recentemente autore di una doppietta nella vittoria con il Manchester City, è nei guai per calcioscomesse, ancora da accertare. I centravanti del Brentford è nel mirino della Football Association per aver contravvenuto al regolamento sulle scommesse addirittura 232 volte in un periodo di quattro anni compreso tra il 25 febbraio 2017 e il 23 gennaio 2021. Avrà tempo una settimana per elaborare una risposta con tanto di motivazioni. Il rischio squalifica comunque incombe sul giocatore.

Foto: twitter Brentford