Guai per la Real Sociedad, infortunio per Oyarzabal con la Spagna. Il comunicato

La Spagna ha pareggiato 0-0 in trasferta contro la Serbia nella prima gara del girone di Nations League. A rendere più amara la serata è stato l’infortunio di Mikel Oyarzabal, che sarà costretto a saltare la prossima partita a causa di un infortunio. Di seguito il comunicato: “Oyarzabal lascia il ritiro della Nazionale Il nazionale ha riportato una distorsione di grave entità alla caviglia sinistra e tornerà a San Sebastián Mikel Oyarzabal subisce una distorsione di grave entità alla caviglia sinistra e lascia il ritiro della Nazionale spagnola. Dopo essere stato sottoposto a una risonanza magnetica questo venerdì, l’infortunio del nazionale è stato confermato e ritornerà da Belgrado a San Sebastián accompagnato dai servizi medici della RFEF. L’attaccante, infortunato nel finale della partita che la Spagna ha giocato giovedì contro la Serbia, non sarà sostituito e Luis de la Fuente avrà a disposizione 24 giocatori per la partita di domenica a Ginevra contro la Svizzera (20:45), corrispondente alla seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League”.

Foto: Instagram Oyarzabal