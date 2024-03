Guai per Gabigol: il centravanti è stato sospeso due anni per tentata frode ai test antidoping

Gabigol è stato sospeso per due anni per tentata frode ai test antidoping. L’attaccante del Flamengo è stato processato questo pomeriggio dal Tribunale Sportivo Antidoping. La sanzione è retroattiva, con entrata in vigore l’8 aprile 2023. Pertanto gli è vietato giocare fino ad aprile 2025. Il giocatore ha facoltà di ricorrere in appello. Il centravanti brasiliano è stato accusato di aver violato l’articolo 122 del Codice antidoping brasiliano, che si riferisce a “frode o tentativo di frode in qualsiasi fase del processo di controllo”.

Fonte: Twitter Flamengo