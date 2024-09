Guai per Flick, il Barcellona perde Fermin Lopez: infortunio al tendine del ginocchio sinistro

Il Barcellona con un comunicato sul proprio sito ufficiale conferma uno stop di almeno tre settimane per Fermin Lopez. Il giocatore spagnolo era stato costretto a lasciare il ritiro della Spagna Under 21 per un infortunio. Il club blaugrano scrive: “Il centrocampista ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio sinistro”. La nazionale spagnola si era così espressa sullo stop di Fermin Lopez: “Soffre di un infortunio muscolare che gli impedisce di partecipare ai prossimi impegni della squadra spagnola Under 21. Pablo Torre raggiungerà nelle prossime ore il ritiro della Nazionale Under 21 spagnola. Il giocatore cantabrico sostituisce Fermín López nella rosa. Dopo gli accertamenti medici effettuati, i servizi medici della RFEF e quelli del Barcelona Football Club hanno deciso che la cosa più opportuna è che il giocatore ritorni alla disciplina del suo club per continuare il suo recupero”.

Foto: Femin Lopez Instagram