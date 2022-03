Guai per Emery. Alberto Moreno va ko col Villarreal e salterà la Juve

Brutte notizie per Unay Emery, tecnico del Villarreal. Ieri è arrivata una sconfitta inattesa a Pamplona, casa dell’Osasuna, che ha rallentato la marcia del submarino amarillo verso la zona Champions. A non far sorridere ulteriormente il tecnico basco c’è, però, il grave infortunio che ha colpito Alberto Moreno, che al 58′ ha chiesto il cambio per un problema al ginocchio. L’infortunio sembra abbastanza pesante e con ogni probabilità il terzino ex Liverpool salterà la gara di ritorno di Champions in programma tra 10 giorni a Torino con la Juventus.

FOTO: Sito Villarreal