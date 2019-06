Ancora guai per Diego Costa. Secondo quanto riportato da numerose fonti spagnole, il trentenne attaccante dell’Atletico Madrid è stato denunciato dal Fisco. Il giocatore sarebbe infatti stato accusato di evasione fiscale per oltre un milione di euro. La vicenda sarebbe relativa ai diritti di immagine non dichiarati da Diego Costa in occasione del suo trasferimento al Chelsea nel 2014.