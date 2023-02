Guai in vista per il PSG: Al-Khelaifi indagato per lavoro in nero

Guai in vista anche per il Paris Saint-Germain. Come riporta Reuters, sarebbe stata aperta un’inchiesta giudiziaria nei confronti del club parigino e del presidente, Nasser Al-Khelaifi, per un presunto contratto di lavoro in nero. Infatti – si legge -, tutto sarebbe partito da una denuncia fatta nei confronti del PSG il 13 dicembre 2022 dal tunisino Hicham Bouajila, che avrebbe detto di aver lavorato in nero per il presidente, come suo consigliere. Bouajila sarebbe stato pagato solo attraverso un’accademia di tennis a Doha, con cui non avrebbe mai avuto a che fare. Il PSG ha risposto di non aver mai impiegato il tunisino.

Foto: Twitter Psg