Torino-Juventus, l’ultimo rigore a favore dei granata risale a 2400 giorni fa

La Juventus è rientrata dopo la figuraccia in Israele, andando in ritiro alla Continassa fino al derby contro il Torino. Una sfida mai banale per la città e che ha regalato, in passato, diverse emozioni e sorprese, con gol spesso arrivati negli ultimi minuti e che hanno deciso le sorti della partita. I bianconeri di Max Allegri sono in una striscia positiva da ben 14 derby, ovvero dalla stagione 2015/16, con l’ultimo deciso, lo scorso anno, da Manuel Locatelli a quattro minuti dal termine. Andando ancora più indietro nel tempo e spulciando alcuni particolari dati, ci si accorge come l’ultimo rigore in favore dei granata risale a 2400 giorni fa che scadranno proprio sabato prossimo. Era infatti il 20 marzo 2016. Quanto alla Juventus, invece, l’ultimo penalty risale al 15 dicembre 2018.

Foto: sito Torino