Ten Hag: “Cristiano Ronaldo? Non è il mio scopo escluderlo per tanto tempo. Lo voglio in rosa”

Sembra essersi riacceso un piccolo lumicino dopo il gelo tra il tecnico del Manchester United, ten Hag, e Cristiano Ronaldo. Lo stesso tecnico si è espresso così ai media inglesi in vista della partita contro il Chelsea: “Cristiano Ronaldo non è convocato, ma si sta allenando per tenersi in forma per prepararsi alla prossima partita dopo il Chelsea. Se sarà multato? Non è un discorso da affrontare qui, è una cosa tra Cristiano e il club. Lunedì tornerà? Prima parleremo. Non credo sarà escluso a lungo termine. Non è il mio scopo. Voglio che sia in rosa, voglio che si metta in forma per ogni partita, perché ha un impatto importante”.

Foto: instagram Manchester United