Grujic: “Consapevoli di affrontare una grande squadra. Ma abbiamo fiducia”

Insieme a Conceicao, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter, Marko Grujic, centrocampista serbo del Porto.

Queste le sue parole: “Abbiamo già vinto alcune partite in trasferta, ma teniamo i piedi per terra. Sappiamo che domani sfidiamo una grande squadra, cercheremo di fare una buona prestazione e giocare un’ottima partita. Non sappiamo come andrà, ma cercheremo di dare il massimo e seguire i principi che abbiamo studiato. È importante giocare con fiducia”.

Sull’Inter: “Hanno ottimi giocatori, sono un’ottima squadra soprattutto a livello collettivo. Giocano da tempo con un sistema chiaro, con tre dietro, sfruttano i laterali: sono molto abituati a giocare in un certo modo ed è quello che abbiamo analizzato negli ultimi giorni. Però abbiamo tanta fiducia”.

Sugli infotuni: “Siamo forti come squadra, non come individualità. Dobbiamo continuare a giocare col nostro stile. Non sappiamo chi sarà pronto domani e chi no, ma chi andrà in campo dovrà pensare solo a dare il meglio”.

Foto: twitter Porto