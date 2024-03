GRSports: “Tonali si è autodenunciato alla FA. Vuole mettere un punto definitivo alla parentesi negativa”

“Sandro Tonali vuole mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica”. A parlare è l’agenzia GR Sports, che cura gli interessi del centrocampista del Newcastle, in un comunicato diffuso all’Ansa. Il giocatore è stato deferito dalla FA con l’accusa di aver scommesso su 50 partite di calcio dal suo arrivo in Inghilterra. Tonali, sottolinea la GRSports, l’agenzia che cura gli interessi tra gi altri di Tonali, si è autodenunciato alla Football Association e collabora con la FA così come ha già fatto con la giustizia della Figc.

Dopo le notizie “apparse sulla stampa inglese e italiana”, nella nota della GrSports, “si precisa che l’indagine in corso è un atto dovuto dopo che ad ottobre 2023 il giocatore del Newcastle Sandro Tonali ha deciso di auto denunciarsi alla Fa, così come precedentemente fatto con la Figc per chiarire la propria posizione in merito alle scommesse da lui effettuate in epoca antecedente all’avvio del procedimento in Italia”.

Il giocatore, prosegue la nota, “vuole mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica. Sandro Tonali quindi continuerà a collaborare pienamente con la Fa come fatto con la Figc e a fare tutto il possibile per garantire che questo processo possa essere risolto il più rapidamente possibile”.

Foto: Twitter Newcastle