Grosso: “Vincere ad Ascoli non è facile per nessuno. Arbitro? Mi piace parlare di calcio”

Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Ascoli.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, portiamo a casa un risultato pesante su un campo difficile. Nel primo tempo loro sono stati più bravi a giocare una gara sporca, nella ripresa l’espulsione ci ha agevolato e abbiamo alzato il baricentro. I 4 cambi? Non è stata la nostra miglior partita e volevo cambiare un po’ le cose togliendo anche i due ammoniti. Nel finale siamo un po’ caduti nella confusione che si è venuta a creare con qualche piccolo errore, c’era tanta tensione in campo. Le responsabilità aumentano ma vogliamo continuare a far bene puntando a crescere e migliorare. Arbitraggio? Non mi piace parlare degli arbitri, non so perché Collocolo sia stato espulso e cosa abbia detto all’arbitro, mi piace parlare di pallone”.

Foto: twitter Frosinone