Grosso sul Lione penultimo: “Non possiamo pensare ora alla classifica. Niente drammi”

Il Lione è penultimo in classifica con appena 3 punti conquistati nelle prime otto giornate ed è una delle due squadre a non aver ancora vinto in campionato (l’altra è il Clermont). Le due squadre si affronteranno domenica al Groupama Stadium e Fabio Grosso conosce l’importanza di conquistare la prima vittoria: “I giocatori devono fare di tutto per cercare di fare risultato. È una partita importante, lo sappiamo, ma non possiamo pensare subito alla classifica finale. Non facciamo drammi, è una partita importante. Questa partita è un esame dopo due settimane di lavoro, vogliamo uscire da questa situazione. Non credo che i miei giocatori siano paralizzati, sappiamo la situazione difficile in cui ci troviamo. Ma vogliamo uscirne e proveremo a farlo domenica sera”.

Foto: sito Lione