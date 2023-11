Grosso: “È inaccettabile che non ci siano state sanzioni dopo i fatti di Marsiglia”

Fabio Grosso è ancora segnato dagli eventi di Marsiglia. Il pullman che trasportava il Lione al Velodrome è stato preso d’assalto dagli ultras e il tecnico italiano è rimasto ferito al volto da una scheggia. Il camipone del Mondo nel 2006 ne ha parlato in conferenza stampa: “Potrebbe non sembrare, ma ho le spalle larghe e forti. Quella giornata mi ha toccato molto. Ogni mattina guardavo il mio viso e vedevo le mie ferite”.

Poi ha proseguito: “Faccio questo lavoro per andare a giocare in stadi con un’atmosfera incredibile, come sa fare il Marsiglia all’interno del suo stadio. Ma per me l’assenza di una sanzione particolare rispetto a quella giornata è inaccettabile. Vedremo cosa succederà e decideremo più avanti quando conosceremo bene le cose”.

Foto: Instagram OL