Grosso: “Sconfitta immeritata, c’è delusione. Testa al Brescia”

Secondo ko consecutivo per il Frosinone, battuto ieri sera allo ‘Stirpe’ dal Como. In sala stampa ha parlato così mister Fabio Grosso: “È successo che perdiamo immeritatamente. C’è rabbia e delusione ma gli impegni ravvicinati ci devono dare la possibilità di riprenderci. Abbiamo concesso due ripartenze ed in una ci hanno colpito. C’è rabbia e rammarico. Al di là del risultato che indirizza i giudizi guardo sempre la prestazione. Credo poco nella sfortuna e fortuna, qualcosa da migliorare c’è e lo sapevamo. In ogni gara bisogna aggrapparsi con le unghie e con i denti perché tutte le gare sono complicate. Oggi c’è delusione, non siamo riusciti a fare risultato ma dobbiamo guardare avanti perché c’è subito una successione di gare. Brescia? Io dico sempre ai ragazzi che mi interessa fare, chi fa non è mai colpevole perché gli errori sono concessi. Non si può tornare indietro dunque testa alle prossime”.

FOTO: Twitter Frosinone