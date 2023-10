Grosso: “Poteva essere una tragedia. Speriamo sia una lezione per il nostro futuro”

A tre giorni di distanza dall’incidente, Fabio Grosso ha commentato gli avvenimenti di domenica sera, durante i quali l’allenatore italiano del Lione è stato ferito. Questo il messaggio scritto da Grosso nella descrizione di un suo post su Instagram: “Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Allez l’OL … Toujors!”.

Foto: Equipe