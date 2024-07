Grosso: “Lione mi ha formato. Sassuolo? La società ha fatto grandi cose e vuole farne ancora”

Fabio Grosso, nuovo allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato anche i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Sassuolo. Ecco le sue parole: “Lione è un posto stupendo, ci ero stato da calciatore. Da l’allenatore è andata male, ma l’esperienza mi ha formato”. Poi prosegue: “Mi piace ripartire da una situazione come questa. Mi piace il Sassuolo, c’è un progetto ambizioso. La società ha fatto grandi cose e vuole farne ancora”. Sulla competitività della Serie B: “Siamo sempre bravi a fare i nomi degli altri. In realtà la categoria è tremenda, la A se la giocheranno in tanti. Statisticamente è sempre complicato per chi è retrocesso, dobbiamo sovvertire il pronostico”. Foto: instagram Sassuolo