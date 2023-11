Grosso-Lione: è già finita. La situazione

Fortemente a rischio già nelle ultime 48 ore, l’avventura di Fabio Grosso come nuovo allenatore del Lione è ormai al capolinea. Secondo l’Equipe la decisione ormai è stata presa e deve soltanto essere formalizzata. Grosso paga una classifica pessima, in assenza di miglioramenti dal suo arrivo. Grosso sarà momentaneamente sostituto da Pierre Sage, in attesa di trovare l’accordo con il sostituto: forti le candidature di Genesio, Sampaoli e Tudor.

Foto: Twitter Lione