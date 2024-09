Grosso: “Lecce squadra qualitativa ed intensa, ma siamo scesi in campo con lo spirito giusto”

Dopo la vittoria di prestigio rimediata in Coppa Italia contro il Lecce per 0 a 2, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto in Conferenza Stampa. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

La vittoria: “Mi tengo stretta la prestazione, siamo scesi in campo con lo spirito giusto. I ragazzi hanno giocato con personalità, ci sono i meriti della mia squadra. Hanno giocato tanti ragazzi che ultimamente non stanno giocando ma hanno risposto presente. Abbiamo tanti giocatori bravi e dobbiamo far salire il livello di squadra. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo fatto una prestazione attenta con buone trame. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e creato delle opportunità. Siamo contenti del risultato ma lo mettiamo da parte e guardiamo avanti”.

La lotta salvezza in Serie A: “Ho visto le ultime partite del Lecce, è una squadra che ha qualità e intensità. Poi i campionati vengono cambiati dagli episodi. Bisogna sapersi preparare per affrontare i momenti della gara, in qualsiasi categoria fa la differenza saper creare uno spirito comune”.

Foto: Instagram Grosso