Grosso: “La squadra ha dimostrato di avere grandi attributi. Sono convinto che…”

Fabio Grosso, tecnico del Verona, ha parlato così dopo la vittoria sul campo dello Spezia: “Sono contentissimo perché questo gruppo ha dimostrato di avere gli attributi grandi. Abbiamo vinto con merito e faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Non è stata una settimana facile, ma siamo stati in grado di imporci in un campo difficile come quello di La Spezia. Valori morali davvero importanti quelli mostrati dalla mia squadra. Vivo i momenti difficili e anche quelli meno sempre allo stesso modo. Sono convinto che questo gruppo può fare qualcosa di importante. Sono orgoglioso di questi ragazzi. Venerdì vogliamo ripeterci contro la Salernitana altrimenti il successo di oggi è inutile. Pazzini? Ha grandi qualità e sono sicuro che ci darà una grande mano, come ha già saputo fare”.

Foto: sito ufficiale Verona