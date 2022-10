Grosso: “La Spal ha una batteria di attaccanti molto forte. Dovremo stare attenti”

Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Frosinone Fabio Grosso ha presentato la partita di domani contro la Spal: “Loro hanno una batteria di attaccanti molto forte. Hanno cercato di investire per costruire una squadra che permetta di stare nelle zone alte, come hanno fatto tantissime squadre in questo campionato. Gli attaccanti sono bravi, a centrocampo hanno quantità e qualità, amano palleggiare e sanno farlo bene: è una squadra che, se non saremo al nostro top, ci metterà in difficoltà e se invece riusciremo ad esprimerci al massimo ci troveremo di fronte delle difficoltà ma dovremo essere bravi a saperle superare perché vogliamo cercare di fare partite piene ed ottenere il massimo”.

Foto: twitter Frosinone