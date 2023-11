Grosso: “Inaccettabile che non si faccia nulla dopo quanto accaduto, ci vogliono decisioni forti, altrimenti potrebbe riaccadere”

Fabio Grosso, allenatore del Lione, in conferenza stampa ha parlato in previsione della sfida con il Rennes, soffermandosi sulla mancata presa di posizione della LFP su quanto accaduto a Marsiglia. Ecco le sue parole:

“Ero abbastanza sicuro che non dovessimo tornare su quell’argomento. Ma ho visto che al momento non è così. Spero che prendano una decisione diversa perché quello che è successo è molto, molto grave. Non è giusto, non può accadere come se fosse una cosa normale. Non può accadere come se dovessero proteggere noi e non accogliere i tifosi avversari, così è troppo semplice. Penso che quello che è successo sia molto grave, dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto finora. Decideranno gli altri e vedremo cosa fare. È successo qualcosa di inaccettabile, e quando succede qualcosa di inaccettabile bisogna prendere una decisione forte, altrimenti le cose inaccettabili possono accadere di nuovo, e può succedere che qualcuno che dovrebbe parlare non possa farlo perché non è stato colpito all’occhio ma in un altro punto, più grave. Non dobbiamo aspettarci niente di più grave di quello che mi è già successo. È successo qualcosa vicino allo stadio e non deve ricapitare. Non dobbiamo pensare di dover tornare lì con un autobus blindato, vanno prese decisioni forti. È difficile da accettare per persone come me, perché non è stata una cosa normale”.

Foto:equipe