Grosso: “Errori evitabili. Partita che ci servirà da lezione”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, Ga analizzato la sconfitta a Pisa.

Queste le sue parole: “Sapevamo a che tipo di partita andavamo incontro ed è stato così. Abbiamo creato qualche presupposto all’inizio, poi al 23′ ci è stato annullato il gol per fuorigioco, la partita si è fermata un attimo e abbiamo commesso degli errori evitabili sul gol. Poi abbiamo avuto la possibilità di fare il gol dell’1-1 ma loro hanno raddoppiato e hanno incanalato la gara sui binari che piacciono a loro. Abbiamo preso il terzo, abbiamo fatto 3-1, potevamo rientrare in gara e non ci siamo riusciti. Usciamo dal campo sconfitti, prendiamo questa partita come un bell’insegnamento e ora guardiamo la prossima cercando di guardare le cose che ci possono far migliorare”

Foto sito Sassuolo