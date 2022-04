Grosso e un Frosinone che non gira: “In questo momento siamo fragili”

Sconfitta dolorosa quella patita dal Frosinone, caduto 2-0 sul campo del Pordenone. Fabio Grosso, allenatore dei Ciociari, ha commentato la disfatta in conferenza stampa: “È una sconfitta dolorosa, pesante. Era una partita importante per noi, siamo tanto delusi e, in questo momento, dobbiamo incassare i colpi ed essere bravi a tornare sui nostri livelli, perché ne abbiamo le qualità. Cosa non ha funzionato? Sarei banale in qualsiasi risposta. La partita non è stata quella che volevamo e, ovviamente, in questo momento siamo fragili. Peccato, perché questa per noi era una partita importante. Poteva essere una bella occasione per dare una sterzata alla classifica, ma siamo là. Ero convinto che avremmo potuto fare qualcosa in più, l’ho detto anche ai ragazzi prima della partita. Abbiamo perso per demeriti nostri, dobbiamo essere bravi a tornare in carreggiata perché abbiamo il destino nelle nostre mani“.

Foto: Twitter Frosinone