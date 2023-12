Grosso, è guerra al Lione: chiesto un risarcimento danni di 2 milioni

Fabio Grosso non ha intenzione di fare sconti al Lione. Difatti, come sottolineato da L’Equipe, durante l’ultimo incontro con i vertici societari, i giocatori presenti al centro di allenamento avevano sentito delle urla provenire dalla sede. Il tecnico italiano, dopo l’esonero avvenuto lo scorso 30 novembre, è stato sostituito da Pierre Sage sulla panchina del Lione, ma non si è lasciato in buoni rapporti con la dirigenza. Grosso è sotto contratto fino alla fine di questa stagione, e lo stesso discorso vale per 4 membri del suo staff Raffele Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello e Mauro Carretta.

L’ex azzurro campione del Mondo è deciso a chiedere il risarcimento del danno. Per liberarsi definitivamente del tecnico, il club francese dovrà corrispondere una cifra di circa due milioni di euro.

Foto: Instagram ufficiale Olympique Lione