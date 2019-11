Grosso: “Balotelli generoso, deve trovare la continuità. Tonali ha qualità indiscutibili”

Fabio Grosso, durante la conferenza di presentazione a Brescia, ha parlato anche di Balotelli e Tonali: “Io l’ho intravisto da ragazzino, all’Inter. Si intravedevano grandissime doti. Questo sport ti mette dentro un frullatore, poi per qualche errore fatto in passato ti metti al centro. Ti devi costruire una corazza che ti difende dagli attacchi. Credo sia un ragazzo generoso e sorridente, vedo un potenziale enorme. A tratti è stato in grado di dimostrarlo, insieme sono convinto che potrà dimostrare il suo grande valore. L’unico neo rimane la continuità, cercheremo di sfruttarlo al meglio. L’episodio accaduto a Verona? Parlarne si dà voce a pochi stupidi che rovinano l’ambiente. Dobbiamo migliorare, spesso guardiamo fuori, ma all’interno abbiamo grandissime qualità. Dobbiamo colpire chi all’interno dello stadio rovina tutto. C’è poco da commentare, dobbiamo fare solo passi in avanti. Tonali? Penso che abbiamo tanti ragazzi bravi, Tonali e Balotelli che hanno delle qualità che non si discutono. Nel gruppo di squadre che lottano con noi non vedo giocatori con queste qualità. Penso che il loro potenziale sia ancora maggiore di quello visto. Far parte della nazionale è un’emozione unica. Tonali più avanti in campo? Ha reso tanto in quella posizione. Non possiamo lasciarlo da solo, la sua bravura dovrà essere quella di rimanere nel gioco. Però come punto di partenza rimane un giocatore che rimarrà in mezzo”.

Foto: Brescia Twitter